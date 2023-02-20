Paşinyan, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması çağrısında bulundu

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:49

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 09:49

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen Münih Güvenlik Konferası'nda konuştu.

Nikol Paşinyan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye sevk edilen arama ve kurtarma ekibi ve insani yardımlara değindi.

Paşinyan, depremzedelere gönderilen insani yardımlara ilişkin "insani saiklerle hareket ettiklerini" söyledi.

Paşinyan, "Türkiye'ye insani yardım ve kurtarma ekipleri gönderme kararı aldığımızda sadece insani saiklerle hareket ettik, bu süreçte Türk hükümetinin olumlu tepkisini gördük" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gönderilen yardımların "siyasi" değil, "insani amaçlı" olduğunu belirten Paşinyan, "Eğer bu adım olumlu sonuçlar doğuracaksa, daha iyidir. İlk girişimimiz sadece insani amaçlıydı" diye konuştu.

"NORMALLEŞME SÜRECİ HIZLANDIRILSIN"

Paşinyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecinin "hızlandırılması" çağrısında bulundu.

Paşinyan, "İlerlemeye hazırız, çünkü Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ve sınırın açılmasının sadece bölgemizdeki gelişmeler için değil, uluslararası durum için de olumlu olacağına inanıyoruz" dedi.