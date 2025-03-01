Putin yasayı imzaladı: Belarus’a yönelik tehdit Rusya’ya karşı sayılacak

Yayınlanma: 01.03.2025 - 09:44

Güncelleme: 01.03.2025 - 09:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı yasa, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Rusya ile Belarus arasında yapılan güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmaya göre, iki ülke Birlik Devleti kapsamında uluslararası hukuk çerçevesinde birbirini destekleyecek. Saldırı halinde askeri, siyasi ve diğer alanlarda gerekli önlemleri alarak, birbirini tüm güç ve araçlarla koruyacak.

Anlaşma gereği, Rusya'ya ait nükleer silah, Belarus'un da korunması için kullanılabilecek.

Belarus topraklarına konuşlandırılan nükleer silahın kullanıma dair karar, iki devletin belirlediği prosedüre göre alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Aralık 2024'te iki devlet arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzalamıştı.