Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan İstanbul’daki 'Rusya-ABD zirvesi' ile ilgili açıklama

Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:54

Güncelleme: 28.02.2025 - 15:54

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 27 Şubat'ta Rus ve ABD heyetleri arasında, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluk rezidansında yapılan 6 saatlik kritik görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Rusya ve ABD heyetlerinin, İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde büyükelçiliklerin finansmanı konusunda ortak adımlar üzerinde anlaştığı ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılma olasılığının değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, diplomatların görevlerini yerine getirebilmesi için uygun koşullar oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, 2016- 2018 yılları arasında ABD tarafından el konulan Rus diplomatik mülklerine ilişkin meselelerin görüşüldüğü aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin yapıcı ve iş odaklı bir atmosferde geçtiğini vurgulayarak diyaloğun devam edeceğini belirtti.

PUTİN VE TRUMP NEREDE GÖRÜŞECEK?

Görüşmeler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Sonata Coulter başkanlığındaki heyetler arasında yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak" ifadesini kullanmıştı.

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen Suudi Arabistan'da" görüşeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu her fırsatta yineliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ve ABD heyetlerinin görüşmesinde “birçok rahatsızlığı çözmenin yollarının aranacağını” belirterek, “Bu toplantının, farklılıkların üstesinden gelmemize ve güven artırıcı önlemleri güçlendirmemize bizi daha da yaklaştıracak bir dizi uzman istişaresinin ilki olmasını bekliyoruz” mesajını paylaşmıştı.