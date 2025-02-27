İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesinde son durum

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un duyurmasının ardından ABD ile ikili anlaşmazlıkları görüşmek üzere yola çıkan Rus heyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesinde son durum
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:55

Rusya heyeti, ABD ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.

Reuters'ın bildirdiğine göre, görüşmede ikili anlaşmazlıklar ele alınacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rus ve ABD heyetlerinin, büyükelçiliklerin karşılıklı çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini duyurmuştu.

Heyetleri geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna'daki savaşa barışçıl bir çözüm bulunması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmenin hazırlıkları konusunda görüşmelerde bulunmuştu.

 

Ayrıntılar geliyor...


Etiketler: #ABD #Rusya #görüşme #İstanbul

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