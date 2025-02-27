İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesinde son durum
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un duyurmasının ardından ABD ile ikili anlaşmazlıkları görüşmek üzere yola çıkan Rus heyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.
Rusya heyeti, ABD ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.
Reuters'ın bildirdiğine göre, görüşmede ikili anlaşmazlıklar ele alınacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rus ve ABD heyetlerinin, büyükelçiliklerin karşılıklı çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini duyurmuştu.
Heyetleri geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna'daki savaşa barışçıl bir çözüm bulunması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmenin hazırlıkları konusunda görüşmelerde bulunmuştu.
Ayrıntılar geliyor...
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- 'Üniversite arkadaşlarına iftar versin'