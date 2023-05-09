Putin, Zafer Günü'nde konuştu: Batı'yı suçladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü konuşmasında Batı'yı suçladı. Putin, Batı'yı "nefret ve Rus düşmanlığı" tohumları ekmekle suçladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da bulunan Kızıl Meydan'da konuştu.
İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, Putin, askeri geçit törenlerinin ve kutlamaların yapıldığı zafer gününde, Ukrayna'daki savaşın küresel toplumu "kırılma noktasına" getirdiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini, Nazilerin Sovyetler Birliği'ni işgaliyle karşılaştıran Putin, "Bugün uygarlık yine belirleyici bir dönüm noktasındadır. Anavatanımıza karşı gerçek bir savaş başlatıldı. Uluslararası terörizmi püskürttük, Donbas sakinlerini koruyacağız, güvenliğimizi sağlayacağız" dedi.
Putin, Rusya'nın "barışçıl bir gelecek" görmek istediğini iddia etti ve "Batılı küreselci elitlerin" Rus düşmanlığı ve saldırgan milliyetçilik tohumları ektiğini, Ukrayna halkının ise "devlet darbesinin" ve Batı'nın hırslarının rehinesi haline geldiğini söyledi.
Ukrayna'da savaşan Rus askerlerini selamlayan Putin, "Rusya'ya! Cesur silahlı kuvvetlerimize! Zafere!" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
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