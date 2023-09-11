AB, Rusya’dan gelen arabalara el koymaya devam edecek

Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:53

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:53

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’dan üye ülkelere arabalarıyla gelenlerin araçlarına veya yaptırım listesine dahil kişisel eşyalarına el konulacağını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Sheridan Ferrie, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında, Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ferrie, AB’nin Rusya’ya yönelik 11 yaptırım paketini kabul ettiğini anımsattı. Bu yaptırımlar kapsamında Rusya’dan belirli ürünlere ithalat yasağı uygulandığını hatırlattı.

Ferrie, “Rusya’dan birçok ürüne ithalat yasağımız var. Bu ürünler yaptırım listemizde yer alıyor. Arabalar ithalat yasağına tabidir ve AB’ye giremezler” dedi.

Rus turistlerin AB ülkelerine girişte arabalarına el konulması durumunun yeni olmadığına dikkati çeken Ferrie, bu yasağın uzun zamandır yürürlükte olduğunu vurguladı.

Ferrie, AB ülkelerindeki gümrük yetkililerinin özellikle otomobil ve değerli eşyalar konusundaki kurallara tam olarak uyması gerektiğini belirtti.

11 YAPTIRIM PAKETİ AÇIKLANDI

AB, şimdiye kadar, Rusya’ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya’ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binin üzerinde kişi ve 200’den fazla kurumun mal varlığı donduruldu.

AB yaptırımları uyarınca Ruslar, birlik ülkelerine turistik ziyaretlerinde yanlarında otomobil, kozmetik malzeme, bilgisayar, akıllı telefon, değerli taş, kürk gibi çeşitli ürünleri getiremiyor. Bu ürünlere AB gümrüklerinde el konuluyor.

Ferrie, AB Komisyonu’nun bir görevinin de yaptırımların AB genelinde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Bu nedenle üye ülkelere yaptırımların nasıl uygulanacağı konusunda düzenli rehberler hazırladıklarını anlattı.

Mevcut yaptırımların değişmediğine işaret eden Ferrie, “AB yaptırımları, Rusya’yı savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden mahrum bırakmayı amaçlıyor” dedi.