Putin'den İstanbul görüşmesi açıklaması: Çatışma çok önceden sonlanabilirdi

Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:26

Güncelleme: 15.02.2024 - 11:26

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukraynalı heyetler arasında yapılan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, İstanbul'daki müzakerelerin başarısı durumunda olayların olumlu yönde gelişip gelişmeyeceğinin sorulması karşısında Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin partisinin parlamentodaki grup başkanı David Arahamiya'nın sözlerini anımsattı.

"Arahamiya, o zaman bunu kendi söyledi. Biz onun dilini çekmedik. Ne düşünüyorsa onu söyledi. Bunu neden söylediğini bilmiyorum, ne kadar da açık sözlü bir insan. Eğer İstanbul'da ortaya çıkan anlaşmaları eksiksiz olarak uygulama yoluna gitseydik, savaş bir buçuk yıl önce sonlanmış olacaktı. Bunları o söyledi" diyen Putin şöyle devam etti:

"Eğer baltalanmasaydı, Moskova ve Kiev arasındaki İstanbul müzakereleri, çatışmaya çok önceden son verebilirdi."

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurguladı.

Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Rusya lideri, konuya ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu tutumu bizzat Batı, en başta Anglosakson dünyası sergiliyordu. Johnson, Kiev'e kendi inisiyatifiyle, Washington'a danışmadan gitmiş olamaz."