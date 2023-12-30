Putin'den Türkiye açıklaması: Yeni yıl mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara’nın gelecek yıl ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:14
Putin'den Türkiye açıklaması: Yeni yıl mesajı gönderdi
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, gönderdiği mesajlarla bazı ülkelerin liderlerinin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.

Ortak çabalar yoluyla her iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Rusya ve Türkiye’nin bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu kaydetti.

Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli işbirliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.


Vladimir Putin Rusya

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