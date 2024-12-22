Putin'den 'Üçüncü Dünya Savaşı' açıklaması

Yayınlanma: 22.12.2024 - 12:27

Güncelleme: 22.12.2024 - 12:27

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e konuştu.

Putin, Rusya'nın düşmanların ın, Rusya'nın her türlü meydan okumaya yanıt vermeye hazır olduğunu fark ettiklerinde, uzlaşma aramanın zamanının geldiğini anlayacaklarını söyledi.

Putin, “Her türlü meydan okumaya her zaman yanıt vereceğiz. Her zaman. Nihayet mevcut rakiplerimiz ve olası ortaklarımız bunu duyduğunda, anladığında, farkına vardığında, bana öyle geliyor ki, o zaman uzlaşma arayışına girmemiz gerektiğinin farkına varacağız. uzlaşma arayışına girmemiz gerektiğini anlayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Üçüncü Dünya Savaşı'nın yaşanıp yaşanmadığı sorulduğunda, tehlikelerin çok fazla olduğunu ve büyüdüğünü belirten Putin, “Biliyorsunuz, kimseyi korkutmaya gerek yok. Birçok tehlike var ve bunlar giderek artıyor. Düşmanımızın bugün ne yaptığını görüyoruz, durumu tırmandırıyor” diye konuştu.

Putin, “Moskova uzlaşma aramaya hazırdır, ancak kendi çıkarlarına zarar verecek şekilde değil. Rusya diğer ülkelerle ilişkilerini kendi çıkarları temelinde kuracaktır” dedi.