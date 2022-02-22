Putin’den yeni açıklama: Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Luhansk'ı tanıdık" dedi. Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk’teki halkların iradesinin tanınması gerektiğini belirtti.
Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Donetsk ve Luhansk’daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız” dedi.
“Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Luhansk’ı tanıdık” ifadesini kullanan Putin, “Kiev yönetimi Kırım halkının iradesini kabul etmeli” dedi.
Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk’teki halkların iradesinin tanınması gerektiğini belirtti.
Basın mensuplarına açıklama yapan Putin, Kiev ve Moskova arasında tekrar ilişki kurulabilmesinin tek yolunun Luhansk ve Donetsk’teki halkların iradesinin tanınması gerektiği olduğunu ifade etti. Putin, “Yapılması gereken bu halkların iradesini kabul etmektir. Luhansk ve Donetsk halk iradesinin kabul edilmesi lazım. Bundan çok kez bahsettim. Bu konular Avrupa ve ABD’li meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde de dile getirildi. Zaten bu bölgelerde bir referandum yapıldı ve halk gönüllü bir biçimde karar erdi. Bu referandumun Kosova’dakinden farkı ne? Bu konuda şüpheleri olanlar, demokrasi oldukların düşünüyorlar” dedi.
“UKRAYNA’NIN NATO’YA KATILMASINA KARŞIYIZ”
Rusya’nın Ukrayna’nın NATO’ya katılmasına karşı olduğunu ve bunu stratejik bir tehdit olarak gördüğünü belirten Putin, “Bu bizim için bir tehdittir. Bunu çok kez dile getirdim” dedi. Sovyet döneminden bu yana Ukrayna’nın nükleer yetkinliklere sahip olduğunu belirten Putin, “Bu konuda uzmanlar, nükleer santralleri var ve nükleer yetkinliklere sahipler. Bu kapsamda diğer ülkelere göre kolayca nükleer silah edinebilirler. Bu da stratejik olarak Rusya’ya yönelik bir tehdit niteliği taşıyor. Bunu göz önünde bulunduruyoruz” diye konuştu.
PUTİN, YASALARI İMZALADI
Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) ile dostluk ve iş birliği anlaşmalarının onaylanmasına ilişkin federal yasaları imzaladı.
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