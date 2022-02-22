Putin'in dünyaya meydan okuduğu konuşmasında dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı

22 Şubat 2022 Salı, 02:42

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıklamıştı.

Nihai kararını duyurmak üzere kameraların karşısına geçen Putin, Ukrayna'nın Rusya tarihinin bir parçası olduğunu ifade ederek iki ülkenin ortak tarihine vurgu yapan bir konuşma yaptı.

TÜRKİYE VE OSMANLI VURGUSU

Kırım'ın kendi kararını verdiğini belirten Putin, Rusya'ya karşı ABD'nin Kırım'da bir altyapı oluşturmak istediğini belirterek "Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanındığını açıkladığı konuşmasında Türkiye ve Osmanlı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Ünlü komutanların çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Geçmişte zaten oluşturulan bir yapı vardı"

KESİTLER PAYLAŞTI

Putin, konuşmasında Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak NATO’nun doğu kanadının genişlemesi dönemine kadar süren bölge tarihinden kesitler paylaştı.