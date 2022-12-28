Rusya'da ani ölümü şoke etti: Putin'e yakın isim Alexei Maslov, hayatını kaybetti

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:39

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Rusya'da Rus oligark ve yetkililerin esrarengiz ölümleri devam ediyor.

Rus Kara Kuvvetleri'nin eski komutanı ve Rusya'nın NATO eski temsilcisi General Alexei Maslov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle yapacağı görüşmeyi iptal etmesinden sadece bir gün öldüğü bildirildi.

The Sun'un aktardığına göre, Vladimir Putin, Kremlin tarafından eleştirilen Nizhny Tagil'deki Uralvagonzavod tank fabrikasını ziyaret edecekti. Ziyaret, Maslov'un ölümü sonrasında iptal edildi.

PUTİN'E YAKIN BİR İSİMDİ

Putin'e yakın olduğu belirtilen Maslov'un, ani ölümünden önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi.

Maslov'un ölümü, St Petersburg'daki Admiralty Tersaneleri'nin yeni denizaltıların inşasından sorumlu genel müdürü 65 yaşındaki Aleksandr Buzakov'un ölümünün ardından geldi.

SORUŞTURMA GRUBU KURULDU

Rus Telegram kanalı Redacted number 6, FSB güvenlik servisinin iki ölümle ilgili bir "soruşturma grubu" oluşturduğunu bildirdi.

Geçen hafta Ukrayna'da uğradığı top saldırısında yaralanarak hastanede tedavi gören Rusya Federal Uzay Ajansı'nın eski Başkanı Dmitri Rogozin, Maslov'u "çok deneyimli bir asker, zorlu bir komutan ve iyi bir insan" olarak niteledi.

Rusya'nın en büyük tank fabrikası olan Uralvagonzavod'un basın servisi, Maslov'un ölümüne ilişkin, "Son güne kadar davasına ve anavatanına sadık kaldı" açıklamasında bulundu.

"ACIMASIZ BİR TEMİZLİK"

Telegramda Rus savaş karşıtı Gorod Glypov kanalı, oligarkların ve yetkililerin ölümlerini anlaşılmaz" olarak nitelendirerek, "istenmeyen insanları yok etmek için acımasız bir temizlik" süreci olduğunu ileri sürdü.

Maslov, 2004-2008 yılları arasında Rus Kara Kuvvetleri'nin komutanlığını üstlenmiş, daha sonra Brüksel'de Rusya'nın NATO baş askeri temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Son zamanlarda stratejik noktalarda meydana gelen patlama ve yangınlarında Putin yönetimine karşı bir "sabotaj" şüphesi uyandırdığı iddia ediliyor.