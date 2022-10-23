Putin'in sağlığının kötüye gittiği iddia edildi: Damar yolu açıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının kötü olduğuna dair söylentiler, kendisine ait görüntülerin kaldırılması ile büyüdü.
Rusya lideri Putin'in, Kremlin resmi Twitter hesabı tarafından görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde Putin'in bir askerin omzunu kavradığı görüldü ancak dikkat çeken Putin'in elindeki izler oldu.
DailyStar'ın haberine göre, Kiev Post gazetesi muhabiri Jason Jay Smart, Putin'in elindeki izler için "Putin'in elindeki izler, damar yolu açıldığının kanıtı olabilir" yorumunda bulundu.
Kremlin tarafından paylaşılan görüntünün kaldırılması ise Jason Jay Smart'ın yorumunu, Putin'in sağlığı kötüye gidiyor iddiasına çevirdi.
Eski bir Ukrayna muhabiri Tom Warner, Putin'in elindeki tuhaflığın şişkinlik ve açı sebebiyle olabaileceğini öne sürdü. Ancak Warner, şişkinliği sebebi için "uzun süreli kullanılan steroid kaynaklı olabilir" dedi.
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