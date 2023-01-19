Rahibe olmak için 300 milyonluk servetten vazgeçti
Hindistan'ın en zengin mücevher satıcısının 8 yaşındaki kızı Devanshi Sanghvi, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için 300 milyonluk servetten vazgeçti.
Hindistan'ın Surat şehrinde mücevher satıcısı Dhanesh Sanghvi'nin büyük kızı olan 8 yaşındaki Devanshi Sanghvi, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için 300 milyonluk servetinden vazgeçti.
The Guardian'ın haberine göre Devanshi Sanghvi, küresel mücevher ticaretindeki önemi nedeniyle yerel olarak Elmas Şehri olarak bilinen Surat'taki mücevher işinin varisiydi.
Ailesi de Jain inancına sahip olan Sanghvi'nin 4 gün süren tarikata kabul töreninden görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından küçük kızın fotoğrafları kısa sürede viral oldu.
Jain inancı, şiddet karşıtlığının yanı sıra katı vejetaryenliği ve tüm canlılara karşı sevgiyi öğütlüyor.
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