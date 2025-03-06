Rakam verildi: Norveç 'Ukrayna' desteğini artırıyor

Norveç, Ukrayna'ya verilen desteğin 4,6 milyar dolar artırılacağını açıkladı.

Rakam verildi: Norveç 'Ukrayna' desteğini artırıyor
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 22:49

Norveç hükümetinin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Oslo hükümeti, Ukrayna'ya verilen desteği artırma kararı aldı.

Mecliste yapılan oylamada Ukrayna'ya verilen desteğin 2025 yılı için 4,6 milyar dolar artırılması kararlaştırıldı.

7,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Böylece Norveç'in Ukrayna'ya yönelik toplam desteği iki kattan fazla artarak 7,8 milyar dolara ulaşmış oldu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yardımların "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı durmasına yardımcı olacağını" belirtti.

Store, "Norveç olarak emniyet ve güvenliğimiz için önemli olan kararların arkasında bir olarak durmamız önemli" değerlendirmesinde bulundu.


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