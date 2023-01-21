Rasmus Paludan, Türk Büyükelçiliği önünde provokasyon düzenledi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 16:13

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 16:13

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, provokasyon amacıyla geldiği Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde açıklamalarda bulundu.

Paludan, provokasyon sırasında "şiddete karşı" olduğunu iddia ederek ve kendisine "aşırı sağcı" denmesini eleştirerek, "Danimarka ve İsveç anayasalarına uyulması gerektiğini düşünmek çok da aşırı sağcı bir yaklaşım değil" dedi.

Paludan'ın açıklamalarının ardından bir grup insan, Paludan'ı olay yerinde protesto etti.

Polis tarafından koruma altında etrafı sarılan Paludan, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür açarak, elindeki Kur’an-ı Kerim'i de yaktı.

Paludan, Türkiye'ye ve bulunduğu alanda kendisini protesto edenlere yönelik, "Eğer ifade özgürlüğü olması gerektiğini düşünmüyorsanız, o zaman başka bir yerde yaşayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.