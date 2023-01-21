İsveç Savunma Bakanı Jonson, Ankara ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 12:25

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 12:25

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Ankara ziyaretinin iptal edilmesine ilişkin Twiter hesabından açıklamalarda bulundu.

Pal Jonson, dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Almanya'nın Ramstein kentindeki ABD hava üssünde bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Jonson, Ankara ziyaretinin ertelendiğini belirterek, "Bunun üzerine Ankara'da yapılması planlanan toplantının daha ileriye ertelenmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

Türkiye ile yakın ilişkilerin İsveç için "çok önemli" olduğunu vurgulayan Jonson, "Ortak güvenlik ve savunma konularındaki diyaloğun daha sonraki bir tarihte devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hulusi Akar, Pal Jonson'un Ankara ziyaretinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Akar, "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" demişti.