Türkiye, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Ankara ziyaretini iptal etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Ankara ziyaretini iptal ettiklerini duyurdu.
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ankara'ya gelmesi için bir davet aldığını, haftasonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.
Hulusi Akar, Pal Jonson’un Ankara ziyaretini iptal ettiklerini duyurdu.
Akar, "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.
NE OLMUŞTU?
Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi kınandı.
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