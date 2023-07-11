GS'li basketbolcu Duru Nayman kimdir? Duru Nayman kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 11.07.2023 - 13:14

Güncelleme: 11.07.2023 - 13:14

Duru Nayman'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Madrid'e giden ünlü futbolcu Arda Gülerin yanında görülen Duru Nayman'ın yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor.



DURU NAYMAN KİMDİR?



Duru Nayman 1 Şubat 2005 yılında İstanbul'da doğdu.Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı forma giyiyor.

Duru Nayman daha önce Fenerbahçe Küçük Kız Basketbol Takımı'nda forma giydi. Duru Nayman gard poziyonunda forma giymektedir.





