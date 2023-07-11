Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:04

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:04

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Erden Timur, İngiliz ekibine Davinson Sanchez için sözlü bir teklifte bulundu. Galatasaray'ın Sanchez için yaptığı teklifin yaklaşık 9 milyon Euro olduğu belirtildi. Futbolseverler, Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Davinson Sanchez'in hayatı, kariyeri, nereli olduğu, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Davinson Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? Davinson Sanchez hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Davinson Sanchez hakkında merak edilenler...

DAVİNSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996 yılında Kolombiya'da dünyaya geldi. Stoper pozisyonunda görev yapan Davinson Sanchez, futbola Atletico Nacional takımında başladı. Futbolcu, as takımla ilk maçına 27 Ekim 2013 tarihinde 1-0 yenildikleri Boyacá Chicó karşısında çıktı. İlk 11'de maça çıkan Sánchez, maçın tamamında forma giydi.

2 Mart 2016 tarihinde Sánchez, Nacional adına ilk golünü Copa Libertadores'te 3-0 yendikleri Peru takımı Sporting Cristal'a attı. Nacional'daki performansıyla Barcelona, Flamengo ve Ajax gibi takımların ilgisini çekti. Barcelona, futbolcuyla sözleşme imzalamak için resmî bir teklifte bulunsa da, Sánchez rezerv takım FC Barcelona B'de başlamak istemediğinden bu teklifi reddetti. Copa Libertadores 2016'yı Ekvador takımı Independiente del Valle'ye karşı kazandılar.

Haziran 2016'da Sánchez, 2021 yılına kadar Hollanda takımı Ajax ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer bedeli olarak Atlético Nacional'a 5 milyon avro ödedi. Birkaç gün önce Ajax, Sánchez'in vatandaşı Mateo Cassierra ile anlaşmıştı ve böylece Sánchez kadrodaki ikinci Kolombiyalı oldu. Sánchez, Nacional'ın Copa Libertadores'a katılımını bitirdikten sonra yeni ekibine katıldı. Ajax ile ilk maçına 13 Ağustos'ta 2-2 berabere kaldıkları Roda karşısında çıkarken, ilk 11'de oynadı ve 90 dakika sahada kaldı. Kulübüyle ilk golünü ise 24 Eylül'de PEC Zwolle karşısında attı. 8 Mayıs 2017 tarihinde Ajax'ta yılın oyuncusu seçildi.

15 Mayıs 2018 tarihinde Sánchez, 2024 yılına kadar Tottenham ile yeni sözleşme imzaladı.

10 Şubat 2019 tarihinde Sánchez, Tottenham'daki ilk golünü Premier League'de Leicester City karşısında attı.

1 Haziran 2019'da Sánchez, Liverpool'a karşı 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde yedek kulübesinde oturdu.

11 Şubat 2021'de Sánchez, Everton'a karşı 2020-21 FA Cup beşinci tur maçında ilk defa bir maçta 2 gol attı.

15 Nisan 2023'te Sánchez, sakatlanan Clément Lenglet yerine Bournemouth karşısında 35. dakikada yedek oyuncu olarak oyuna girdi. Tottenham taraftarları, oyuna girerken onu yuhaladı. Daha sonra 58. dakikada Arnaut Danjuma, Sánchez yerine oyuna girdi. Tottenham taraftarlarının onu sahadan çıkarkende yuhaladı.

DAVİNSON SANCHEZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2013-2016 Atlético Nacional

2016-2017 Ajax

2017- Tottenham Hotspur

DAVİNSON SANCHEZ BAŞARILARI

Atlético Nacional

Primera A: 2013 Apertura, 2013 Finalización, 2014 Apertura, 2015 Finalización

Copa Colombia: 2012, 2013

Superliga Colombiana: 2016; finalist: 2014, 2015

Copa Libertadores: 2016

Copa Sudamericana finalisti: 2016

AFC Ajax

UEFA Avrupa Ligi finalisti: 2016-17

Jong Ajax

Eerste Divisie ikincisi: 2016-17

Tottenham Hotspur

UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti: 2018-19

Millî takım

Kolombiya U-23

2016 Yaz Olimpiyatları için CONCACAF-CONMEBOL play-off maçı: 2016

Kişisel

AFC Ajax Yılın Oyuncusu (Rinus Michels Ödülü): 2017