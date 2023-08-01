Remi 'Enigma' Lucidi kim, kaç yaşında? Remi 'Enigma' Lucidi neden öldü?

Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:34

Güncelleme: 01.08.2023 - 14:34

Remi Lucidi yüksek binalara tırmanması ile bilinen Fransız sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti. Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68. katından düşen Remi Lucidi'nin hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Remi 'Lucidi' Enigma kim, kaç yaşında? Remi 'Lucidi' Enigma neden öldü? İşte ayrıntılar...

REMİ LUCİDİ KİM?

Remi Lucidi Ekstrem sporlarla tanınan Fransız sosyal medya fenomeni.

REMİ LUCİDİ ÖLDÜ MÜ?

Remi Lucidi, 68. kattan yere düşerek hayatını kaybetti.

REMİ LUCİDİ NASIL ÖLDÜ?

Hong Konglu yetkililere göre Lucidi, yerel saatle 18:00 sularında binaya geldi ve güvenlik görevlisine 40’ıncı kattaki bir arkadaşını ziyaret edeceğini söyledi.

Daha sonra güvenlik görevlisi adı geçen kişiye ulaştı ancak Lucidi’nin onunla tanışmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi Lucidi’yi tutuklamaya çalıştı ancak yakalayamadı. Güvenlik görüntülerine göre, binaya girdikten sonra Lucidi'nin 49. kata geldiğini ve ardından tekrar binanın tepesine çıkan merdivenleri çıktığı görüldü. Ancak sonrası için verilen ifadeler birbiriyle tutarsız.