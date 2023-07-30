Sosyal medyada gündem oldu: Kosova’da Kemalpaşa ‘Erdoğan Paşa’ olarak satılıyor!
Kosova’nın Prizren şehrinde Kemalpaşa tatlısının “Erdoğan Paşa” olarak satıldığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan görüntüyü İnsicam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Özel paylaştı.
Kosova’nın Prizren şehrinde çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.
İnsicam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Özel, Kosova’da bir tatlıcının tezgahını paylaştı.
Özel, Prevala ve Prizren’de Kemalpaşa olarak bilinen tatlının ‘Erdoğan Paşa’ olarak satıldığını iddia etti.
Prevala'da, Prizren'de böyle bir tatlı gördüm.— Mustafa ÖZEL (@h_mustafaozel) July 28, 2023
Okuyamayan için yazayım:
Erdoğan Paşa. pic.twitter.com/kskqnkRkBK
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