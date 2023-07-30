Sosyal medyada gündem oldu: Kosova’da Kemalpaşa ‘Erdoğan Paşa’ olarak satılıyor!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 11:55

Güncelleme: 30.07.2023 - 11:55

Kosova’nın Prizren şehrinde çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

İnsicam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Özel, Kosova’da bir tatlıcının tezgahını paylaştı.

Özel, Prevala ve Prizren’de Kemalpaşa olarak bilinen tatlının ‘Erdoğan Paşa’ olarak satıldığını iddia etti.