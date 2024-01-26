Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin kararı İsveç'te nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:19

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:22

NATO'ya İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından İsveç'ten açıklamalar geldi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye'nin İsveç'in NATO başvurusunu onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO'ya tam üyelik yolunda önemli bir kilometre taşına ulaşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de karara ilişkin, "Bu elbette çok sevindirici ve memnuniyetle karşıladığımız bir gelişme. Her zaman daha hızlı olabileceğini düşünebilirsiniz, ancak aynı zamanda İsveç'in NATO sürecinin NATO tarihindeki en hızlı süreçlerden biri olduğunu söyleyebiliriz ve bugün buradayız" diye konuştu.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin karar alma süreci tamamlanmıştır. İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için geriye sadece Macaristan'ın onayı kalmıştır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.

Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.