Macaristan davet etti: İsveç kabul etti

Yayınlanma: 25.01.2024 - 16:59

Güncelleme: 25.01.2024 - 16:59

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkesinin NATO üyeliği konusunda uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Kristersson, hükümetin internet sayfasından yayımladığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği konusunda görüşme yapmak üzere kendisini Budapeşte'ye davet eden Orban'a teşekkür etti.

Daveti kabul ettiğini belirten Kristersson, Orban'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde de buluşma fırsatımız olacak. İsveç'in NATO üyeliğinin Macaristan Parlamentosunda onaylanması da ikili ilişkilerimizin gelişmesine ve sağlam zemine oturmasına yardımcı olacak"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten 23 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdim" ifadesini kullanmıştı.

GÖZLER MACARİSTAN'A ÇEVRİLMİŞTİ

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle, gözler İsveç'in NATO'ya katılmasına henüz onay vermeyen tek üye ülke Macaristan'a çevrildi.

Başbakan Viktor Orban'ın dün yaptığı açıklama, Macaristan'dan İsveç'e gönderilen bir "onay" sinyali olarak değerlendirilse de Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Kover, meclisi toplamak için "özel bir aciliyet hissetmediğini" söyledi.

"Dahası, burada olağanüstü bir durumun söz konusu olduğunu da düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Kover, "Tutarlı bir biçimde Macar çıkarlarına karşı gelen muhalefet partilerinden birinin (olağanüstü) toplantı çağrısında bulunacağından şüphem yok. Ancak bu muhtemelen başarısız olacaktır" diye konuştu.

TON FARKINA İŞARET ETMİŞTİ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın NATO üyeliği hakkındaki görüşme talebiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Billström, söz konusu mektup ile Orban'ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım arasındaki ton farkına işaret ederek, "Bilmelisiniz ki mektupta yazılan başka, X'te paylaşılan başka bir şeydir. Yapıcı bir görüşmeyi memnuniyetle karşılarız" değerlendirmesinde bulunmuştu.