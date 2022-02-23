Ukrayna 'OHAL' ilan edecek

23 Şubat 2022 Çarşamba, 13:12

Ukrayna en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Donetsk ve Luhansk dışında kalan tüm bölgelerde olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladı.

Kısmen Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk'ta 2014 yılından beri olağanüstü hal uygulaması devam ediyordu. Rusya geçtiğimiz günlerde bu bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı.

Danilov uygulamanın 30 gün boyunca devam edeceğini ve gerek görülürse 30 gün daha uzatılacağını söyledi.

Danilov ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'nin nükleer silah geliştirilmesi konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta başında Ukrayna'nın nükleer silah geliştirmekle ilgilendiğini iddia etmişti.