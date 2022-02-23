Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı: 1 Ukrayna askeri yaşamını yitirdi

23 Şubat 2022 Çarşamba, 13:11

Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, dün 1 Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiği ve 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, dün 96 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan 1 askerin yaşamını yitirdiği, 6 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.