Reuters: BAE, İran'a milyarlarca dolarlık fonun önünü açmaya hazırlanıyor

Reuters'ın görüştüğü kaynaklara göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'a milyarlarca dolarlık kaynağın serbest bırakılması konusunda prensipte anlaşmaya vardı. ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin son aşamaya girdiği dönemde gündeme gelen adımın, Tahran ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerde dikkat çekici bir değişime işaret ettiği belirtiliyor.

Dört farklı kaynağın Reuters'a verdiği bilgilere göre, anlaşma kapsamında İran'a aktarılması planlanan fonların büyüklüğü 10 ila 20 milyar dolar arasında değişiyor. İki bölgesel kaynak, toplam 10 milyar doların serbest bırakılmasının kararlaştırıldığını ve bunun 3 milyar dolardan fazlasının halihazırda İran'ın kullanımına açıldığını öne sürdü.

Konuya yakın iki başka kaynak ise toplam tutarın 20 milyar dolara ulaşabileceğini ve anlaşmanın İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını durdurması karşılığında yapıldığını iddia etti.

BAE'DEN YALANLAMA

BAE Dışişleri Bakanlığı ise cumartesi sabaha karşı yaptığı açıklamada haberleri kesin bir dille yalanladı.

Açıklamada, "3 milyar dolar dahil olmak üzere İran'a fon transferi yapıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

BAE yönetimi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmadığını, transfer edilmediğini ve bu tür bir sürece aracılık edilmediğini savundu.

Buna karşın Reuters'a konuşan bir BAE yetkilisi, ülkesinin bölgedeki gerilimi düşürmeye ve kalıcı istikrarı teşvik etmeye çalıştığını söyledi.

Yetkili, "BAE'nin dış politikası, gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın desteklenmesi ilkelerine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİYLE BAĞLANTILI

Reuters'a göre söz konusu girişim, Washington ile Tahran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen daha geniş kapsamlı müzakerelerle bağlantılı olabilir.

Diplomatik kaynaklar, görüşmeler kapsamında ABD yaptırımları nedeniyle yabancı bankalarda dondurulan onlarca milyar dolarlık İran petrol gelirinin serbest bırakılmasının da masada olduğunu belirtiyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın yalnızca anlaşma imzaladığı veya görüşmelere katıldığı için para almayacağını söyledi.

Vance, ekonomik kazanımların ancak Tahran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde devreye gireceğini ifade etti.

SALDIRILARIN DURMASI HEDEFLENİYOR

Kaynaklardan biri, anlaşmanın tarafların kırmızı çizgilerini aşmadan krizin çözülmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Buna göre İran, savaşın yol açtığı zararlar için bir tür tazminat elde ettiğini savunabilecek; ABD ise doğrudan herhangi bir ödeme yapmadığını ileri sürebilecek. BAE ise hem güvenliğini artıracak hem de Dubai'nin bölgesel ticaret merkezi konumunu güçlendirecek.

Bir başka kaynak ise fonların serbest bırakılması karşılığında İran'ın BAE'ye yönelik füze ve İHA saldırılarını durduracağını, iki ülke arasında istihbarat paylaşımı ve ekonomik iş birliğini içeren yeni bir normalleşme sürecinin başlayacağını öne sürdü.

Aynı kaynak, İran'ın benzer bir düzenleme için en az iki Körfez ülkesiyle daha temas kurduğunu iddia etti.

GÖRÜŞMELER NEREDE YAPILDI?

Reuters'ın aktardığına göre görüşmeler birkaç hafta önce başladı, ancak geçen hafta İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey yetkililerin Abu Dabi'yi ziyaret etmesiyle hız kazandı.

Heyetin, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Abu Dabi Veliaht Yardımcısı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü ve kendisinin misafirhanesinde ağırlandığı belirtildi.

Bu ziyaretin ardından BAE'li yetkililerin de mekanizmanın ayrıntılarını görüşmek üzere Tahran'a gittiği ifade edildi.

DUBAİ'DEKİ İRAN VARLIKLARI

Olası anlaşmanın merkezinde Dubai'nin finans sistemi bulunuyor.

İran bağlantılı kişi ve kurumlara ait önemli miktardaki mevduatın yıllardır Dubai bankalarında tutulduğu, ancak ABD yaptırımları nedeniyle büyük bölümünün kullanılamadığı belirtiliyor.

Reuters'ın görüştüğü İranlı bir kaynak, nisan ayında ABD'nin Katar ve diğer ülkelerde dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasına prensipte onay verdiğini öne sürmüştü. Ancak Washington bu iddiayı kısa süre içinde yalanlamıştı.

Aynı kaynak, varlıkların serbest bırakılmasının Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ve bunun savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin temel başlıklarından biri olduğunu söyledi.