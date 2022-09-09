Reuters duyurdu: Erdoğan ve Biden bu ay görüşecek

09 Eylül 2022 Cuma, 16:33

NATO üyesi olan Türkiye, Moskova ve Kiev arasında bir denge tutturma çabası kapsamında hem Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirerek Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor, hem de Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkarak Rusya ile ticari, turistik ve yatırım ilişkilerini sürdürüyor.

Türk yetkili, Erdoğan'ın eylül ayında Washington'a seyahat etmesinin beklendiğini bildirirken cumhurbaşkanı çarşamba günü, Batı'nın Ukrayna'ya dair enerji politikasının "kışkırtıcı" olduğunu söylemişti.

Biden ile Erdoğan en son Haziran ayında Madrid'deki NATO zirvesinde görüşmüşlerdi. Görüşmenin akabinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı kullandığı veto oyunu geri çekmişti. Rusya, iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliğine şiddetle karşı çıkıyor.

NATO zirvesinin sonunda Biden da, Washington'ın F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye satması gerektiğini ve bunun için şart olan ABD Kongresi'nden çıkacak onayın elde edilebileceğine güvendiğini söylemişti.

"BİDEN'LA SON GÖRÜŞMEDEN SONRA..."

Yetkili, "Biden'la son görüşmeden sonra ABD hükümeti, F-16 uçakları gibi bazı konularda taleplerimize yönelik adım attı. Benzer gelişmeler gerçekleşeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Ankara'nın Rus yapımı savunma sistemleri almasının ardından geçtiğimiz birkaç yılda ABD Kongresi'nde Türkiye'ye dair hissiyatın kötüleşmesi Türkiye'ye yönelik yaptırımları ve Ankara'nın F-35 programından çıkarılmasını tetiklemişti.

Yetkili, iki liderin görüşmede Ukrayna savaşını, Türkiye-Rusya ilişkilerini ve Ukrayna tahıl anlaşmasını ele alacağını bildirdi.

ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt YPG savaşçılarına destek vermesi Washington ile Ankara arasında gerilim yaratıyor. ABD'nin İslam Devleti militan örgütüne karşı mücadelesindeki müttefiklerinden biri olan YPG, Türkiye tarafından terör örgütü sayılıyor.

Yetkili, "Suriye'de artık yeni bir sayfa açılabilir ve ABD'nin bu bağlamda adım atması gerekiyor. Aynı şekilde YPG tehdidinin de değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı ABD yetkilileri bunun farkında" dedi.

Yetkili Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin de görüşmede ele alınmasının olası olduğunu belirtti. İki ülkenin ilişkileri, Doğu Akdeniz'de kronik gerilime sebep olan konulardan biri.

Erdoğan bugün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidildiğinde ABD Başkanı ile orada bir görüşme fırsatı bulunursa Amerika'nın (Yunanistan konusunda) attığı adımların da dile geleceğini belirtmişti.