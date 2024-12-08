Reuters duyurdu: Esad'ın uçağı düşürüldü mü?

Yayınlanma: 08.12.2024 - 13:18

Güncelleme: 08.12.2024 - 13:18

Flightradar internet sitesinin verilerine göre, bir Suriye Hava Yolları uçağı başkent Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirildiğinin bildirildiği saatlerde Şam Havalimanı'ndan havalandı.

Uçağın havalandıktan sonra, Lazkiye'ye uçtuğu, ancak daha sonra ani bir U dönüşü yaptığı ve haritadan kaybolmadan önce birkaç dakika boyunca ters yönde uçtuğu belirtildi.

Söz konusu uçakta kimlerin olduğu tespit edilemedi.

Reuters'a konuşan iki Suriyeli kaynak, "Beşar Esad'ın bir uçak kazasında ölmüş olma ihtimalinin çok yüksek" olduğunu, Flightradar internet sitesindeki verilere göre uçağın neden süpriz bir U dönüşü yaparak haritadan kaybolduğunun bir "muamma" olduğunu ifade ettiler.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de yönetimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşar Esad'ın nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

Silahlı gruplar, Şam'ın merkezine girmeye başlarken, Esad'ın bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam Havalimanı'ndan kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Esad'ı taşıdığı iddia edildi.

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.