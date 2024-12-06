Reuters duyurdu: Şam'da patlama sesleri!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:45

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:58

Reuters'den aktarılan son dakika bilgisine göre Suriye'nin başkenti Şam civarında art arda patlamalar ve silah sesleri duyuldu. Suriye hava savunmasının Şam'a yapılan hava saldırısına yanıt verdiği belirtildi.

State radio and television Damascus

An explosion appear to have occurred pic.twitter.com/ssI5tsMOpn — kurdish blogger (@kurdishblogger) December 6, 2024

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin başkenti Şam semalarında patlama seslerinin duyulduğunu sosyal medya hesabından son dakika bilgisi olarak paylaştı.

Yerel kaynaklar, Suriye hava savunma sistemlerinin Şam semalarında dron görülmesinin ardından aktifleştirildiğini, patlama seslerinin bundan dolayı meydana geldiğini açıkladı.

"SURİYE ORDUSU HUMUS'TAN ÇEKİLİYOR" İDDİASI

Suriye Gözlemevi, sosyal medyada paylaştığı bir iletide, "Suriye ordusu Humus kentinden çekiliyor ve helikopterler Deir Baalba mahallesinin eteklerine patlayıcı variller atıyor... Şiddetli tırmanışın sonucunda kuzey kırsalında şehit sayısı 5'e yükseldi" ifadelerine yer verdi.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Ordusunun Humus'tan çekildiği yönündeki haberlerin aslı yoktur. Ordumuzun Humus ve kırsalında bulunduğunu ve ek kuvvetlerle takviye edildiğini teyit ediyoruz. Çeşitli teçhizat ve silahlarla donatılmış devasa kuvvetler var ve güçlerimiz her türlü terörist saldırısını püskürtmeye hazır" ifadelerine yer verildi.