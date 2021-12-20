Reuters: Erdoğan politikasını savundu, Türk lirası rekor düşüş yaşadı
Reuters haber ajansı, haftanın ilk işlem gününde doların 17,50'nin üzerine çıktığını, "Türk lirası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizli ekonomi politikası ve yükselen enflasyon endişeleri nedeniyle Pazartesi günü dolar karşısında rekor bir düşüşte geriledi" sözleri ile duyurdu.
Reuters haber ajansı, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki tarihi değer kaybına dair bir haber yayınladı. Reuters, söz konusu değer kaybına ilişkin, "Türk lirası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faizli ekonomi politikası ve yükselen enflasyon endişeleri nedeniyle pazartesi günü dolar karşısında rekor bir düşüşte geriledi" ifadelerini kullandı.
Dolar/TL bu sabah 17.6 ile yeni tarihi zirveyi görürken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi düşük faiz politikasından vazgeçilmeyeceğini, sermaye kontrolü gibi piyasa dışı uygulamalara gidilmeyeceğini tekrarladı.
Bu yıl değerinin yarısından fazlasını kaybeden para birimi, yüzde 6,3 kadar değer kaybetti ve dolar karşısında 17.6 ile rekor düşük seviyeye ulaştı.
Reuters, Erdoğan'ın dünkü konuşmasında kendi ekonomi politikasını savunduğunun altını çizdi. Reuter ayrıca, Erdoğan'ın döviz kurlarındaki oynaklığın ülke ekonomisine saldırı olarak görülmesi gerektiğini ve yüzde 21,3'e ulaşan enflasyonun tek haneye geri döneceğini söylediğini de belirtti.
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