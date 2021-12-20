Hülya Avşar: Gerekirse simit yenecek ama bu günleri atlatacağız

20 Aralık 2021 Pazartesi, 08:23

Şarkıcı Hülya Avşar, magazin muhabirlerinin 'ekonomi' sorusu üzerine "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" yanıtını verdi. Avşar'ın bu yanıtı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Avşar, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum"

"FATURALARDAN HABERİN VAR MI HÜLYA AVŞAR?"

Avşar'ın bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.

İşte o tepkilerden bazıları...

Gerekirse simit yenilecekmiş. Simit 3,5 lira. Bireysel halledecekmiş insanlar sorunlarını… Geçtim gıdayı; ilaç fiyatlarından, milyonlarca işsizden, doğalgaz, elektrik faturalarından haberin var mı Hülya Avşar? Dalga mı geçiyorsun açlıkla, yoksullukla? pic.twitter.com/rw1ZciFqVk — Zeki Kayahan Coşkun (@zekikayahan) December 19, 2021

"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar geçen sene kızına 55 milyon değerinde ada satın aldı... pic.twitter.com/aPc4qpuLMy — Levent??? (@fevrisosyolog__) December 19, 2021

Hülya Avşar zaten gerekirse Simit yeriz demiyor.

Gerekirse simit yenecek diyor.

Yani siz fakirlere diyor. pic.twitter.com/vICGYekC1p — Ayşe Aydoğdu (@ay_moon_ay) December 19, 2021

“Gerekirse simit yeriz ama bugünleri atlatırız” diyerek simidi ekonomik olarak küçümseyen Hülya Avşar, “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” diyen Marie Antoinette’yi tahtından etti.

Zira simit ekmekten daha pahalı. — Yeliz Koray (@YelizzKoray) December 19, 2021

Ekonominin E sini bilmeyen Hülya Avşar gibileri dinleyip simit yemeye devam edeceğimize , Özgür Demirtaş gibi konunun uzmanlarını dinleyip hergün kebap yiyebilirdik.??



Tweet bu kadar.@ProfDemirtas — MKemal Bildiş (@Mkemalbildis_Tc) December 19, 2021

Gerekirse simit yiğeceğiz ama bu günleri atlatacağız diyen Hülya Avşar 5 milyonluk oyuncağını alırkene... pic.twitter.com/D0Io59KFwz — CEMALİ (@Nesv_uNeva52) December 20, 2021

55 milyon liraya Çiçek Ada’sını satın alan Hülya Avşar: "Gerekirse simit yiyerek bu zor günleri aşacağız." dedi pic.twitter.com/sqMvKNNWtf — S?????? ????? ? (@AT__A__KIIZ_I) December 19, 2021