Hülya Avşar: Gerekirse simit yenecek ama bu günleri atlatacağız

Şarkıcı Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 08:23
Hülya Avşar: Gerekirse simit yenecek ama bu günleri atlatacağız
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Şarkıcı Hülya Avşar, magazin muhabirlerinin 'ekonomi' sorusu üzerine "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" yanıtını verdi. Avşar'ın bu yanıtı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Avşar, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum"

"FATURALARDAN HABERİN VAR MI HÜLYA AVŞAR?"

Avşar'ın bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.

İşte o tepkilerden bazıları...


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