İsrail, çocuk hastanesine fosfor bombası ile saldırdı

İsrail, Gazze’de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü, vurulan hastanenin “acilen boşaltıldığını” söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 21:55
İsrail, çocuk hastanesine fosfor bombası ile saldırdı
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Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze’deki bir çocuk hastanesinin fosfor bombasıyla saldırılmasının ardından boşaltındığını açıkladı. 

Anadolu Ajansı Arapça servisinin haberine göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin doğusundaki Al-Durrah Çocuk Hastanesi'ni beyaz fosfor bombalarıyla hedef aldı ve hastane acilen boşaltıldı.

Bakanlığın resmi Facebook hesabı, "Gazze'nin doğusundaki Al-Durrah Çocuk Hastanesi beyaz fosfor bombalarıyla hedef alındıktan sonra tahliye edildi" paylaşımında bulundu. 

Bakanlık sözcüsü, kayıp sayısı hakkında bilgi vermedi.


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