İsrail, çocuk hastanesine fosfor bombası ile saldırdı
İsrail, Gazze’de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü, vurulan hastanenin “acilen boşaltıldığını” söyledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze’deki bir çocuk hastanesinin fosfor bombasıyla saldırılmasının ardından boşaltındığını açıkladı.
Anadolu Ajansı Arapça servisinin haberine göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin doğusundaki Al-Durrah Çocuk Hastanesi'ni beyaz fosfor bombalarıyla hedef aldı ve hastane acilen boşaltıldı.
Bakanlığın resmi Facebook hesabı, "Gazze'nin doğusundaki Al-Durrah Çocuk Hastanesi beyaz fosfor bombalarıyla hedef alındıktan sonra tahliye edildi" paylaşımında bulundu.
Bakanlık sözcüsü, kayıp sayısı hakkında bilgi vermedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Batık değiliz' dedi, konkordato İstedi
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Sözleri sonrası canlı yayından alındı
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Çocuğa cinsel istismara tahliye!
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller
- Arzum Onan'dan 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Mısır'dan Gazze sınırına büyük sevkıyat!