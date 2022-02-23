Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden 'boğazlar' açıklaması

23 Şubat 2022 Çarşamba, 17:34

Rusya Ukrayna'nın doğusunda bulunan iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımış ve bu hamle Batılı ülkelerin tepkisine yol açmıştı. Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna ile komşu olan Türkiye yaptırımlara prensipte karşı olduğunu ancak Rusya'nın adımının da kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Bu ayın başında Rus bandıralı 6 savaş gemisi ve bir denizaltı tatbikat için boğazlardan Karadeniz'e geçmişti.

Reuters'a konuşan Bodnar, Ukrayna sınırları yakınlarındaki Rus savaş gemilerinin sorulması üzerine bu durumun Ukrayna için "büyük bir tehlike" yarattığını ve Karadeniz'deki Rus varlığının "çok yoğun" düzeyde olduğunu söyledi.

Bodnar, "Savaşın fiili halden öteye geçip geniş bir işgal ya da Ukrayna'ya karşı askeri bir adıma dönüşmesi durumunda Türkiye'den boğazların saldırgan ülke gemilerine kapatılmasını değerlendirmesini isteyeceğimize inanıyoruz" dedi.

1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi boğazların kontrolünü Türkiye'ye bırakıyor. Sözleşme Ankara'ya hangi savaş gemilerinin boğazdan geçebileceğine karar verme ve kendisine tehdit olarak görmesi ya da bir savaş çıkması durumunda da boğazları yabancı gemilere kapatma yetkisini tanıyor.

Ukrayna'nın diplomatik bir çözümün halen mümkün olduğuna inandığını dile getiren Bodnar, "Taraflar arasındaki istişare yöntemlerinden başlayarak bölge güvenliğine yönelik tehditlere karşı ortak bir tepki mekanizması oluşturmaya kadar bir dizi inisiyatif önerisinde bulunduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika gezisinden dönüşü esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımı olabilir mi sorusu üzerine Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil; derdimiz hiçbirinden vazgeçmeden bu işi çözmek demişti.

TÜRKİYE - RUSYA - UKRAYNA

Rusya ile savunma ve enerji alanlarında yakın işbirliği içerisinde olan Türkiye Moskova'yı kızdıran bir adımla Ukrayna'ya insansız hava aracı satmış (İHA) ve İHA'ların ortak üretimi için anlaşma imzalamıştı.

Türkiye, Rusya'nın Suriye ve Libya'da izlediği politikaların yanı sıra 2014'te Kırım'ı ilhak etmesine ve 2008'de Gürcistan'ın iki ayrılıkçı bölgesinin bağımsızlığını tanımasına karşı duruş sergiliyor.