CNN International'dan korkutan İstanbul depremi analizi: 'Akılalmaz büyüklükte...'

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:57

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:57

CNN International, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası milyonlarca yurttaşın yaşadığı İstanbul için bir analiz yayımladı.

“İstanbul'da akıl almaz büyüklükte bir deprem yaklaşıyor” başlığı ile okurlarının karşısına çıkan CNN ayrıca, Prof. Dr. Celal Şengör'ün de görüşlerine de yer verdi.

"İŞTE BU KADAR YAKIN.."

Şengör, beklenen İstanbul depremine ilişkin şunları söyledi:

“İstanbul için görünüm pek parlak değil. Hiç parlak değil. Önümüzdeki yirmi yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olmazsa hepimiz çok şaşırırız. İşte bu kadar yakın. Bu sadece bir ihtimal ama ihtimal yüksek”

"TİCARET VE SANAYİ MERKEZLERİ İÇİN YIKICI SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Beklenen depremin büyüklüğününün 7.2 ila 7.8 arasında olmasının beklendiğini aktaran CNN, uzmanların bu büyüklükte bir depremin Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

GECE SENARYOSU: ÖLÜ SAYISI 14 BİNİ AŞABİLİR

En kötü senaryo olarak bilinen gece senaryosunda ilişkin ise haberde şu ifadeler yer aldı.

"Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, İstanbul'da gece meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 14 bini aştığını tahmin ediyor. Ancak bazı uzmanlar, sayının çok daha büyük olacağına inanıyor."

"YAĞMA, YANGIN, SALGIN HASTALIKLAR..."

Ayrıca Prof. Şengör'ün 100 bin can kaybının yaşanabileceğini aktardığını yazan CNN, haberde Şengör'ün şu sözlerine yer verdi:

"Depremin sadece doğrudan etkisini düşünemezsiniz, aynı zamanda sarsıntının ardından ne geleceğini de düşünmelisiniz. Yağma, yangınlar, salgın hastalıklar olacak. Korkunç olacak."

4,5 MİLYON İNSAN EVSİZ KALABİLİR

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 7,5 büyüklüğünde bir depremin kentte yaklaşık 90 bin binanın yıkılmasına yol açabileceğini ve 260 bin binanın da ciddi hasar görme ihtimali olduğunu açıkladığını okurlarına aktaran CNN analizinde, "Şehir yetkililerine göre; bu, İstanbul nüfusunun dörtte birinden fazlasına denk gelen yaklaşık 4,5 milyon insanı evsiz bırakabilecek ciddi bir tahmin" ifadeleri yer aldı.