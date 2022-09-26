2023 Super Bowl'da Rihanna sahne alacak
Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL), pop yıldızı Rihanna'nın Arizona'da düzenlenecek olan Super Bowl'un devre arası gösterisinin başrolünde yer alacağını duyurdu.
Müzik sektöründen uzun bir süre uzak kalan Rihanna, 2023 Super Bowl devre arası şovuyla sahnelere geri dönüyor. Dokuz kez Grammy kazanan pop yıldızı Rihanna NFL markalı bir futbol topunun fotoğrafını paylaşarak, Arizona'da düzenlenecek olan Super Bowl'ın devre arasında performans sergileyeceğinin haberini verdi.
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Rihanna'nın bu hamlesi, NFL yıldızı Colin Kaepernick ile dayanışmak için 2019'daki şovun başrolünü üstlenme teklifini geri çeviren şarkıcıdan keskin bir dönüşe işaret etti.
San Francisco 49ers'ın eski oyun kurucusu olan Kaepernick, maç öncesi ulusal marş sırasında diz çökme kararıyla ırkçılığa karşı küresel bir hareket başlatmasının ardından, 2016'dan beri bu ligde yer almıyor. Kaepernick daha sonra NFL'e karşı bir dava açarak, lig sahiplerinin kendisini spordan uzaklaştırmak için işbirliği yaptıklarını iddia etmişti.
Rihanna o dönemde, eğer bu görevi kabul etseydi bir "(şovu) desteklemiş" olacağını söylemişti. Vogue dergisine verdiği demeçte, "Ben satılmış birisi olamam. Bu organizasyonun içinde hiç de katılmadığım şeyler var ve gidip onlara herhangi bir şekilde hizmet etmek istemedim" ifadelerini kullanmıştı.
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