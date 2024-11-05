Rihanna'dan seçim şakası: Oğlumun pasaportuyla oy kullanacağım

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Instagram'da oğlunun pasaportunu kullanarak ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanacağı konusunda şaka yaptı.

Rihanna'dan seçim şakası: Oğlumun pasaportuyla oy kullanacağım
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:44

Ünlü şarkı yazarı, oyuncu ve iş insanı Rihanna, ABD başkanlık seçimlerini değerlendiren son ünlü oldu.

Rihanna, Instagram'da oğlunun pasaportunu kullanarak seçimlerde nasıl oy kullanacağı konusunda şaka yaptı.

Arabasının camından dışarı baktığı bir videoyu paylaşan Rihanna, “POV: oğlumun pasaportuyla sandıklara gizlice girmeye çalışıyorum #votecauseicant” ifadelerini kullandı. 

“#votecauseicant” ve “#TanSuitSeason” etiketini attığı paylaşımında Rihanna, Demokrat başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini gösterdi.

Rihanna'nın takipçileri, paylaşıma yorum yaparak insanları oy vermeye teşvik ettiği için teşekkür etti.

Barbados doğumlu Rihanna, ABD vatandaşı değil, bu nedenle de oy kullanma hakkına sahip değil.


Etiketler: #ABD #Rihanna #Seçim

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