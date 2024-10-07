Taylor Swift, servetiyle Rihanna'yı geride bıraktı: Dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu

Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 07.10.2024 - 09:41

Taylor Swift, 1,6 milyar dolara ulaşan servetiyle 1,4 milyar dolarlık servete sahip Rihanna'yı geride bırakarak dünyanın en zengin kadın müzisyeni unvanını kazandı. Forbes'a göre, Swift, tüm müzisyenler arasında ise 2,5 milyar dolarlık serveti olan Jay-Z'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Swift'in mali başarısının arkasında, 'Eras' adlı turnesinin tarihi başarısı ve müzik kataloğunun kalıcı popülaritesi yer alıyor. Forbes, Swift'in mali durumunu güncelleyerek şarkıcının milyarder kadın müzisyenler zirvesine yerleştiğini açıkladı. İlk kez geçen yıl milyarder statüsüne ulaşan Swift, bu yıl servetini daha da artırdı.

Forbes'a göre Taylor Swift'in serveti, telif hakları ve turnelerden elde edilen yaklaşık 600 milyon dolar, tahmini 600 milyon dolar değerinde bir müzik kataloğu ve 125 milyon dolarlık gayrimenkulden oluşuyor. Swift, 'en zengin müzisyenler' listesinde sürekli yer alan bir isim olsa da, son yıllardaki mali yükselişi dikkat çekici. 2020 yılında net servetinin 365 milyon dolar olduğu tahmin edilen ABD'li şarkıcı, son dört yılda servetine yaklaşık 1,2 milyar dolar eklemiş görünüyor.

Swift'in, ABD ve Kanada'da bu yılın sonlarında gerçekleşecek olan 'Eras' turnesinin son konserleriyle servetinin daha da artması bekleniyor. Ağustos ayında ara verdiği turnesine 18 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde yeniden başlayacak.