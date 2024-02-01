Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:40

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:40

Dünyada milyonlarca kişinin merakla beklediği Rio Karnavalı'nda göz kamaştırıcı ve ışıltılı kostümlerle sokaklarda dans eden insanlar renkli görüntülere sahne olacak. Peki, Rio Karnavalı ne zaman? Rio Karnavalı nedir, nerede yapılıyor?

RİO KARNAVALI NE ZAMAN?

Dünyanın en renkli festivali olarak bilinen Rio Karnavalı, 9 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. Karnaval 17 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

RİO KARNAVALI NEREDE YAPILIYOR?

Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen dünyanın en ünlü festivali ve en büyük karnavalı olarak biliniyor.