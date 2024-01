Fiat'tan dünya yıldızı ile reklam anlaşması: 500e bakın kimin klibinde yer alıyor...

Yayınlanma: 31.01.2024 - 18:24

Güncelleme: 31.01.2024 - 18:24

Fiat, ses getirmek için sınırlı sayıda "ürün damlası" fikrini benimsedi. Bu strateji gözleri döndürmeye yeterken şirket hiç şüphesiz Jennifer Lopez ile yaptığı işbirliği sayesinde dikkatleri üzerine çekecek.

İkili ilk olarak 2011 yılında Fiat'ın Amerika'ya dönüşünü tanıtmak için bir araya gelmişti. O zamandan bu yana geçen süre, Fiat'ın bocaladığı, ürün gamının büyük bir kısmını elden çıkardığı ve geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca 605 adet sattığı için ''kayıp on yıl'' olarak da biliniyor olabilir.

Fiat bunu bir kenara bırakıyor ve bir kez daha Jennifer Lopez ile işbirliği yapıyor. Bu çabanın bir parçası olarak, yeni 500e ürünü "Can't Get Enough" şarkısının klibinde yer alacak.

Özel sürüm, eski 500C'nin yanı sıra bakır renkli bir 500e'nin de yer aldığı kısa bir teaser'da da gösteriliyor. Fiat bu noktada araç hakkında fazla bir şey söylemiyor, ancak bu ABD'deki ikinci ürün düşüşü ve 12 Mart'ta siparişe açılacak.

FIAT 500E ÖZELLİKLERİ

500e RED gibi, en son özel sürüm de muhtemelen 118 hp (88 kW / 120 PS) ve 162 lb-ft (219 Nm) tork geliştiren bir elektrik motoruna güç veren 42 kWh'lik bir pil paketine sahip olacak. Bu kurulum, aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlamasını ve tek bir şarjla yaklaşık 149 240 km yol kat etmesini sağlıyor.