Nefes borusuna ceviz kaçan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da yediği ceviz nefes borusuna kaçan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 17:24
Nefes borusuna ceviz kaçan kadın hayatını kaybetti
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Samsun’un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde, evinde yediği ceviz nefes borusuna kaçan Ünzile Kaçmaz (63) boğularak hayatını kaybetti.

Ünzile Kaçmaz’ın cansız bedeni yakınları tarafından evinde bulundu. Olay polise haber verildi.

Yaşlı kadının cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Ünzile Kaçmaz’ın yediği cevizin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.


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