Nefes borusuna ceviz kaçan kadın hayatını kaybetti
Samsun’da yediği ceviz nefes borusuna kaçan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Samsun’un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde, evinde yediği ceviz nefes borusuna kaçan Ünzile Kaçmaz (63) boğularak hayatını kaybetti.
Ünzile Kaçmaz’ın cansız bedeni yakınları tarafından evinde bulundu. Olay polise haber verildi.
Yaşlı kadının cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Ünzile Kaçmaz’ın yediği cevizin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama