Musk'tan Trump'a yanıt geldi: 'Hizmet etmeye hazırım'

Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanması durumunda kabinede görev almaya "hazır" olduğu mesajını verdi.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:55
Musk'tan Trump'a yanıt geldi: 'Hizmet etmeye hazırım'
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Amerikalı elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformunda, ABD başkanlık seçimine ilişkin paylaşım yaptı.

Kendini "bakan" olarak tasvir eden yapay zekayla oluşturulmuş bir fotoğraf paylaşan Musk, "Hizmet etmeye hazırım" ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşım, Trump'ın bir medya kuruluşuna, başkanlık seçimi kazanması durumunda kabinede veya Beyaz Saray'da danışman olarak Musk'a öneride bulunacağına dair açıklamasının ardından geldi.

ABD'li milyarder Musk'ın bu paylaşımı 24 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Trump, 13 Ağustos'ta X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Musk'a bir röportaj vermişti.


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