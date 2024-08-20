Trump, Taylor Swift'in kendisini desteklediğini öne sürdü!

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Taylor Swift'in sahte yapay zeka görüntülerini yayınlayarak, şarkıcının kendisini desteklediğini ima etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:15
Trump, Taylor Swift'in kendisini desteklediğini öne sürdü!
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD seçimlerinde şarkıcı Taylor Swift'in kendisini desteklediğini iddia etti.

Ancak Taylor Swift, bu seçim döneminde henüz hiçbir başkanlık adayını desteklemedi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşılan, bazıları yapay zeka tarafından oluşturulmuş gibi görünen Swift görsellerini paylaşarak destek kabul ettiğini belirtti.

Görsellerde Swift'in Trump'ı destekliyormuş gibi gösterildiği ve "Swifties for Trump" tişörtleri giyen hayranlarının yer aldığı görüldü.

Bu durum, Trump'ı yanlış bilgi yaymakla suçlayan Swift hayranlarının tepkisini çekti.

Swift, 2024 seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini henüz açıklamadı. 2020'de Biden ve Harris'i destekleyen Swift, kariyerinin ilk yıllarında siyasete dair görüşlerini paylaşmamıştı, ancak son yıllarda Demokrat Parti adaylarını destekliyor.


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