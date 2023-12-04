Rögar deliğinden metrelerce aşağıya düşmüştü: Firmaya dava açtı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 14:28

Güncelleme: 04.12.2023 - 14:29

10 yaşındaki Shea Ryan, Temmuz 2020'de İskoçya'nın Glasgow kentindeki bir inşaat alanında arkadaşlarıyla oynarken açık bir rögar deliğinden altı metre aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Ryan ve arkadaşları, şantiyeye güvensiz bir çitten girmişlerdi.

Nisan ayında görülen mahkemede, şantiye sahibi RJ McLeod (Contractors) şirketi sağlık ve güvenlik yasalarını ihlal ettiğini kabul etti.

Mahkeme sonucunu ve kararını tamamen kabul ettiğini belirten firma, 800 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı ve 60 bin Sterlin mağdurun ailesine ödeme yaptı.

Dava sonrasında bir açıklama yapan Shea'nın annesi Joanne Ferguson, firma hakkında dava açılacağını belirterek, "Oğlum burada değil ve bu beni her gün mahvediyor. Tamamen önlenebilir olan bu kaza benim ve çocuklarımın hayatını mahvetti. Yaşadığım keder yüzünden zaman zaman kendimi insan gibi bile hissetmiyorum. Umarım bu olay sadece RJ McLeod için değil, tüm şirketler için her yerde şantiye güvenliğini dikkate almalarını sağlar, çünkü bu tür yerlerin güvenliği çok önemlidir" dedi.