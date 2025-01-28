Romalılar tarafından çalınan antik sikkeler Hollanda'da bulundu

Britanya'nın fethi sırasında Romalı birlikler tarafından çalındığına inanılan düzinelerce antik sikke Hollanda'da bir tarlada ortaya çıkarıldı.

Romalılar tarafından çalınan antik sikkeler Hollanda'da bulundu
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:06

Üzerinde MS 40 yılına ait Britanya Kelt Kralı Cunobelin'in yazıtını taşıyan 44 altın sikke, arkeologlar tarafından Utrecht yakınlarındaki Bunnik'te keşfedildi.

Hollanda Ulusal Eski Eserler Müzesi'ne göre, toprak yüzeyinin 30 cm'den daha az altında bulunan “stater” sikkeleri, sıradan bir Romalı askerin 11 yıllık maaşına denk geliyor.

Müze, sikkelerin “geniş kronolojik aralığının”, MS 43-47 yılları arasında general Aulus Plautius yönetimindeki Britanya'nın erken Roma fethinden ganimet olarak alındıklarını gösterdiğini ekledi.

Sikkelerin bulunduğu alan, Romalıların Britanya'ya ilk geçiş için hazırlık yaptıkları bir bölgeydi. Şimdi buranın aynı zamanda fetihçi birliklerin anakaraya döndüklerinde geri döndükleri bir alan olduğu anlaşılıyor.

Geçtiğimiz yıl amatör arkeologlar, Man Adası'nda MS 1000 ila 1065 yılları arasına tarihlenen düzinelerce bin yıllık Viking gümüş sikkesi keşfetti.

Manx mirasına göre sikkelerin büyük çoğunluğu, İngiliz kralları Aethelred II (MS 978 - 1016) ve Canute (MS 1016 - 1035) ile birlikte İtirafçı Edward (MS 1042 - 1066) döneminde basılmıştı.

Manx Ulusal Mirası Arkeoloji Küratörü Alison Fox, “Bu, Man Adası'ndaki karmaşık Viking Çağı ekonomisini daha iyi anlamamıza yardımcı olan harika bir buluntu” dedi.


Etiketler: #Sikke #roma

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