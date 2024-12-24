Roma dönemine ait 36 sikke ele geçirildi... Aydın'da 'tarihi eser' kaçakçılığı: 5 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Roma dönemine ait 36 sikke ele geçirildi... Aydın'da 'tarihi eser' kaçakçılığı: 5 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:30

İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan C.G, Ö.E. ve B.A'yı suçüstü yakaladı.

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Ekipler, daha sonra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen B.S. ve Ö.S'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramalarda, Roma dönemine ait 36 sikke ve kolye ile 5 cep telefonu ele geçirildi.


Etiketler: #Sikke #Roma Dönemi #roma

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