Roma dönemine ait 36 sikke ele geçirildi... Aydın'da 'tarihi eser' kaçakçılığı: 5 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan C.G, Ö.E. ve B.A'yı suçüstü yakaladı.
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Ekipler, daha sonra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen B.S. ve Ö.S'yi de gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramalarda, Roma dönemine ait 36 sikke ve kolye ile 5 cep telefonu ele geçirildi.
Etiketler: #Sikke #Roma Dönemi #roma
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