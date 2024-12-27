Romanya hava sahasını ihlal eden cisim tespit edildi

Romanya Savunma Bakanlığı, radar sistemi tarafından dron benzeri uçan bir cismin tespit edildiğini duyurdu.

Romanya hava sahasını ihlal eden cisim tespit edildi
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İHA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:34

Romanya Savunma Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, ülkenin radar sistemi tarafından dron benzeri uçan bir cismin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, cismin güneydoğudaki Tulcea ilçesinin 6 kilometre iç kesimlerine kadar girerek ülkenin hava sahasını ihlal ettiği aktarıldı.

Cisimden ilk olarak TSİ 22.04 sıralarında Tulcea’nın Chilia Veche bölgesinin 15 kilometre doğusunda sinyal alındığı bildirilen açıklamada halka “dikkatli olunması” çağrıları yapıldığı ve savaş uçaklarının harekete geçirilmesi yönünde talimat verildiği aktarıldı.

Radar sisteminin 22.09 sıralarında ise sinyali kaybettiği bildirilen açıklamada, “Muhtemel hedefe ilişkin bilgi yok” denildi.

İLK KEZ OLMUYOR

Ekim 2024'te Romanya radar sistemleri, farklı günlerde hava sahasında kimliği belirsiz insansız hava aracı (İHA) sinyalleri tespit etti.

Bu ihlaller üzerine Romanya Savunma Bakanlığı, İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-18 ve Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağını bölgeye sevk etti; ancak uçaklar herhangi bir İHA'yı görsel olarak tespit edemedi ve herhangi bir kaza yaşanmadı. 

Bu olaylar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullandığı İHA'ların zaman zaman Romanya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili endişeleri artırdı.

Daha önce de benzer ihlaller yaşanmış ve Romanya, NATO müttefiklerini bilgilendirerek hava sahasının korunması konusunda koordinasyon sağlamıştı. 


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