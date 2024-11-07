Bursa Devlet Tiyatrosu 'Othello'yu Romanya'da sahneleyecek

Yayınlanma: 07.11.2024 - 20:41

Güncelleme: 07.11.2024 - 20:41

Bursa Devlet Tiyatrosunca geçen sezon sahneye konulan William Shakespeare'in eseri "Othello", Romanya'da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Devlet Tiyatrosu, Shakespeare'in bilinen eseri "Othello"yu, Özdemir Nutku'nun Türkçeye kazandırdığı, Vlad Trifaş'nın yönettiği uyarlamayla Romanya'nın Buzau şehrinde sahneleyecek.

11. Genç Tiyatro Haftası Festivali'nde George Ciprian Tiyatrosu Büyük Salon'da izleyicilerle buluşacak oyun, Shakespeare'in klasik metnini modern bakış açısıyla sahneye taşıyor.

İnsan doğasının en karanlık yönlerine dair derin inceleme yapan "Othello", kötülüğün tuzağında adaletin bozulduğunu, kuşkunun kıskançlıkla birleşerek aklı, zihni ve ruhu nasıl yok ettiğini gösterirken, izleyiciyi de insani zaafların en çürük köşelerine sürüklüyor.

Yönetmen Vlad Trifaş'ın yaratıcı dokunuşlarıyla sahneye taşınan oyun, izleyiciyi sadece bireysel hikayeyle değil, tüm insanlık tarihi boyunca karşılaşılan güvensizlik, kıskançlık ve ihanete dair evrensel anlatımla da buluşturuyor.