Ruanda, KDC'nin kendi başarısızlıklarını örtmeye çalıştığını duyurdu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:03

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 16:04

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Jeune Afrique dergisine verdiği mülakatta, KDC'de 20 yılı aşkın süredir devam eden istikrarsızlığın sorumlusunun Kongolu liderler olduğunu belirterek, "ülkesinin KDC'nin iç işlerine karıştığı" iddialarını reddetti.

Birlemiş Milletler'in 20 yılı aşkın süredir barışı sağlamak için milyarca dolar harcadığını ifade eden Kagame, "Bu başarısızlık için bir sorumlu bulmak gerektiğinde, Ruanda günah keçisi. Bu durum, başarısız olan uluslararası camianın gözünde de öyle, kendi kabiliyetsizliğine bahane bulduğu için mutlu olan Kongolu liderler için de" ifadesini kullandı.

Ruanda soykırımının üzerinden 29 yıl geçmesine karşın hala soykırım öncesi Ruanda ordusu üyelerinden oluşan Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçlerinin (FDLR) terör saldırıları düzenlediğini belirten Kagame, Ruanda'nın desteklemekle suçlandığı 23 Mart Hareketi (M23) üyelerinin Kongolu olduğunu ve Ruanda vatandaşı olmadığını hatırlattı.

"NEFRET SÖYLEMİ SON BULMALI"

Kagame, "Ruanda'nın KDC'nin iç işlerine karıştığı" iddiasının ne ilk ne de son olduğunu kaydederek, FDLR gibi soykırım ideolojisine sahip grupların güvenlik tehdidi oluşturmaları halinde bu durumun mazeretsiz şekilde Kongo topraklarına müdahale etmelerine yol açabileceğini ifade etti.

Sorunun çözülmesi için M23'ün savaşı bırakması ve Kongo hükümetinin Tutsilere karşı nefret söylemeni durdurması gerektiğine işaret eden Kagame, Tutsilerin Ruanda'ya zorla göç ettirilmesinin artık son bulmasını istedi.

23 yıldır ülkeyi yöneten Kagame, 2024'teki seçimlerde aday olup olmayacağının ise henüz netleşmediğini belirtti.