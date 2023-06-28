Rum akaryakıt istasyonları KKTC'den yakıt alınmasını protesto etti

Yayınlanma: 28.06.2023 - 09:36

Güncelleme: 28.06.2023 - 09:37

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında akaryakıt krizi yaşanıyor. GKRY’de yaşayan Rumların kur farkı nedeniyle KKTC’den daha ucuz benzin satın alması, Rum akaryakıt istasyonu sahipleri tarafından protesto edildi. Rum işletmeciler sabah saatlerinde Metehan Sınır Kapısı’nda konvoy oluşturarak protesto düzenledi. Protesto nedeniyle Metehan Sınır Kapısı’ndaki geçişler bir süreliğine dururken gösterilerde 80’den fazla akaryakıt tankeri yer aldı.

Protesto sırasında Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Birliği Başkanı Savvas Prokopiu yaptığı açıklamada, sorununun çözülmesi için toplandıklarını belirterek, kaçak akaryakıt ticareti ile Yeşil Hat Tüzüğü’nün suiistimal edilmesinin yasadışı olduğunu söyledi. Sorununun hükümet tarafından bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Prokopiu, hükümetin alacağını belirttiği tedbirlerin uygulanmadığını belirtti. Bu durumdan yalnızca akaryakıt istasyonlarının değil, diğer sektörlerin de olumsuz etkilendiğini kaydeden Prokopiu, GKYR’de geçiş kapılarına yakın olan akaryakıt istasyonlarının cirosunda yüzde 35-40 oranında azalma olduğunu ifade etti.

Protestocular Prokopiu’nun açıklamasının ardından muhtıra vermek üzere Başkanlık Sarayı’na yürüdü. Muhtırada, Rum Yönetiminin akaryakıt ticaretine karşı önlem almasını isteyen Rum istasyon sahipleri, iflas noktasına geldiklerini belirtti. Rum benzinciler, önlem alınmaması halinde daha etkili protestoların yapılacağı uyarısında bulundu.

“GERÇEKTEN DE BİR SORUN VAR”

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde gerekli kontrollerin yerine getirilmesi için talimatların verildiğini söyledi. Hristodulidis, "Tamamen dürüst olmak istiyorum. Gerçekten de bir sorun var. Kendileriyle Dışişleri Bakanı olduğum dönemde de görüşmüştüm. Endişelerin çok farkındayım, özellikle ticari amaçla kullanıldığında haksız rekabet oluyor” dedi.

GEÇİŞ NOKTALARINDA SIKI ÖNLEMLER ALINACAK

Öte yandan Rum Enerji Bakanı Yorgo Papanastasiou dün yaptığı açıklamada, hükümetin KKTC’den akaryakıt alımıyla ilgili suiistimalleri önlemek için geçişlerde daha sıkı denetimler yapacağını söyledi. Papanastasiu, Rum benzincilerin KKTC’den akaryakıt almasından dolayı zarara uğradıklarını söylediklerini, itirazların dikkate alındığını, ancak Kıbrıslı Rumların KKTC’de depolarını doldurmalarının Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun olduğunu açıkça belirttiğini aktardı.

Geçtiğimiz Cuma günü polisin, Meniko köyü yakınlarına seyreden bir araçta 160 litre benzin ele geçirdiğini kaydeden Papanastasiou, bu tür suiistimalleri önlemek amacıyla geçiş noktalarında daha sıkı kontroller yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Papanastasiou, bu amaçla geçiş noktalarındaki gümrük departmanlarının güçlendirileceğini söyledi. Rum Bakan, ticari amaçla akaryakıt alımının ise yasak olduğunu dile getirerek, “Eğer ticarete kalkışan olursa gerekeni yapacağız, yakalanan şahsı ifşa edeceğiz” dedi.